أربيل تطارد "الخطوط غير المسجلة": سببت مشاكل اجتماعية

2024-05-30 11:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أعلن قائممقام أربيل نبز عبد الحميد، اليوم الخميس (30 آيار 2024)، استمرار الحملة على خطوط الهاتف النقال غير المسجلة في المحافظة.

وقال عبد الحميد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "منذ مطلع العام الحالي نفذنا حملة كبيرة وبالاشتراك بين الجهات الأمنية وشركات الاتصالات لإزالة وغلق المكاتب التي تبيع خطوط الهاتف غير المسجلة".

وأضاف، أن "هذه الشرائح سببت مشاكل اجتماعية، وأيضا من جانب احترازت قمنا بحملة لمنع تداولها، والآن لا يوجد في أربيل مكاتب تبيع خطوط الهواتف غير المسجلة".

وفي الخامس من أيلول لعام 2021 أعلنت وزارة النقل والاتصالات في إقليم كردستان، تعليق خطوط الهواتف النقالة "غير المسجلة" وذلك بناءً على توصية من رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه "في ضوء توصية من مسرور بارزاني، قرر مجلس وزراء إقليم كردستان تعليق بطاقة الـسيم كارت غير المسجلة"، مبينة أن "توجيهات صدرت إلى وزارتي الداخلية والنقل والاتصالات باتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر التعامل بمثل هكذا بطاقات لا تحمل أية أوليات".

وأشارت الوزارة إلى ضرورة "إظهار جميع معلومات العملاء المستخدمين لهذه الخطوط"، لافتة إلى "اتخاذ خطوات جديدة يكون من خلالها التعامل بخطوط الاتصالات قانونياً في إقليم كردستان للحد من انتشار هذه الظاهرة".

وأوضح البيان أن "وزارة النقل والاتصالات بذلت جهوداً جادة مع وزارة الداخلية لمعالجة هذه الظاهرة وتم عقد عدة اجتماعات مع الجهات المعنية في هذا الإطار"، منوها إلى "تشكيل لجنة خاصة لها، بمشاركة الوزارة وممثلي مجلس الوزراء وقيادة وزارة الداخلية".