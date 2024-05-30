الصين: ندعم تطوير اقتصاد العراق وواثقون بتأمين شركاتنا وأفرادنا العاملون لديه

2024-05-30 11:24:02 - المصدر: الفرات نيوز

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السيد فؤاد حسين يوم الأربعاء، مباحثات مع وانغ يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، على هامش الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني المنعقد حالياً في بكين.

خلال الاجتماع، جدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي ترحيبه بتلبية الدعوة لزيارة العراق، كما رحب بعقد اجتماع اللجنة العراقية الصينية المشتركة المزمع عقده في بغداد.

تناول الاجتماع العديد من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والعسكرية. إذ تُعد الصين الشريك التجاري الأول للعراق ومن أكبر مستوردي النفط الخام العراقي، ولديها عدد كبير من الشركات العاملة في مجالات مختلفة للنهوض بالواقع الاقتصادي العراقي.

وتطرق حسين إلى مشروع التنمية الذي أطلقته الحكومة العراقية، والذي يربط العراق بدءاً من ميناء الفاو وصولاً إلى تركيا وأوروبا شمالاً، وإمكانية مواءمة هذا المشروع الاستراتيجي مع مبادرة الحزام والطريق الصينية التي انضم إليها العراق في عام 2015.

أكد حسين على مساعي الحكومة العراقية في تنويع مصادر الاقتصاد في مجالات الزراعة والسياحة الدينية، ودعا الشركات الصينية إلى الاستثمار في مجال الطاقة البديلة والغاز، مشيراً إلى أن العراق سيلعب دوراً مهماً في استثمار الغاز المصاحب.

كما تم التباحث بشأن التعاون المصرفي والمالي بين البلدين، فضلاً عن دعم الصين للعراق للحصول على التمويل المالي للاستثمار في مشاريع البنى التحتية من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وخاصة في مشاريع طريق التنمية.

ثمن الجانبان الجهود الدبلوماسية في فتح القنصلية العراقية العامة في كوانجو والقنصلية الصينية في البصرة، وكذلك الترحيب بفتح خط بكين - بغداد التابع للخطوط الجوية العراقية.

وأكد وانغ يي على دعم الصين المستمر لجهود العراق في صون سيادته وتطوير اقتصاده وفي مجال مكافحة الإرهاب ورفض جميع التدخلات الخارجية، كما عبر عن ثقته بأن العراق سيوفر الضمانات الأمنية للمؤسسات والشركات والأفراد الصينيين العاملين في العراق.

من جانبه أكد فؤاد حسين على التعاون المستمر بين البلدين في مجال الدعم المتبادل للمناصب الدولية، مشيراً إلى دور العراق المهم في تحسين العلاقات في دول المنطقة، خاصة في تقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران. وثمن الجهود الصينية في مجمل القضايا المحورية، بما فيها القضية الفلسطينية وقراراتها.