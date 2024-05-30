رئيس الوزراء يعلن افتتاح وتشغيل 48 محطة نقل للطاقة الكهربائية

2024-05-30 11:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، افتتاح وتشغيل 48 محطة نقل للطاقة الكهربائية للضغط الفائق والعالي، و152 محطة توزيع الكهرباء في عموم محافظات العراق.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن افتتاح وتشغيل 48 محطة نقل للطاقة الكهربائية للضغط الفائق والعالي، و152 محطة توزيع الكهرباء في عموم محافظات العراق".

وأضاف البيان، أن "هذه المشاريع هي ضمن المرحلة الأولى من حزمة مشاريع حلِّ اختناقات شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في بغداد وعدد من المحافظات".