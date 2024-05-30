مسرور بارزاني يصل الى بغداد لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين بالحكومة

2024-05-30 11:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، إلى بغداد لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية، إلى جانب لقاءات مع زعماء وقادة القوى السياسية.

وذكر بيان صادر عن حكومة الاقليم، أن اجتماعات مسرور بارزاني خلال زيارته، ستتناول آخر التطورات على الساحتين السياسية والأمنية في العراق، والتأكيد على حل القضايا العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وبالأخص تأمين رواتب مواطني إقليم كوردستان وضمان حقوقهم ومستحقاتهم المالية.

ووفقا للبيان فإن، المباحثات ستتناول ايضا بحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما يضمن الأمن والاستقرار للعراق وإقليم كوردستان.

وبهذا الصدد كتب مسرور بارزاني على منصة "إكس - تويتر سابقا"، "أنا اليوم في بغداد للتأكيد على حقوق شعب كوردستان وحل الخلافات من خلال الحوار وعلى أساس الدستور".

وأضاف أنه "ينبغي أن يكون الاستقرار والاقتصاد القويين من أولوياتنا".