2024-05-30 11:36:07 - المصدر: منصة إيشان

تحتضن ملاعب بغداد وميسان وأربيل مساء اليوم الخميس ثلاث مباريات لحساب الجولة الـ 32 من منافسات دوري نجوم العراق بكرة القدم للمحترفين . إذ يحل الشرطة ضيفاً على نفط ميسان بطموح تعزيز الصدارة والعودة إلى قواعده بانتصار جديد يوسع به الفارق مع القوة الجوية الوصيف، بدوره يطمح صاحب الضيافة إلى إيقاف نجاحات القيثارة مستنداً الى […]

ظهرت المقالة دوري نجوم العراق: 3 مواجهات بالجولة الـ32 مساء اليوم أولاً على ايشان.