2024-05-30 11:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلنت مديرية زراعة ذي قار، اليوم الخميس، تخصيص مساحات زراعية في الأراضي الصحراوية بالمحافظة، من الجانب التركي. وبحسب بيان صادر من المديرية تلقته “شبكة أخبار الناصرية”، فإنه “استنادا إلى توجيهات مدير زراعة ذي قار المحترم محمد عباس الياسري فقد تم، إجراء كشف مشترك من قبل قسم الأراضي...

The post بالأراضي الصحراوية.. زراعة ذي قار تخصص مساحات للاستثمار الزراعي من تركيا appeared first on شبكة اخبار الناصرية.