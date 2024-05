بالورود والقهوة.. استقبال أولى قوافل حجاج ذي قار  في مكة المكرمة 

2024-05-30 11:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: استقبلت بعثة الحج والعمرة في ذي قار ، اليوم ، أُولى قوافل الحج محافظة ذي قار إلى مكة المكرمة ، استقبالاً رفيع المستوى بالورود والقهوة. وقال مدير الهيئة الحج والعمرة في ذي قار هادر شاكر في حديث ل”شبكة اخبار الناصرية”، إن “هيئة الحج والعمرة استقبلت اليوم اولى...

