اليوم.. ثلاث مواجهات لحساب الجولة الـ 32 من دوري النجوم

2024-05-30 12:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

تحتضن ملاعب بغداد وميسان وأربيل مساء اليوم الخميس ثلاث مباريات لحساب الجولة الـ 32 من منافسات دوري نجوم العراق بكرة القدم للمحترفين .

إذ يحل الشرطة ضيفاً على نفط ميسان بطموح تعزيز الصدارة والعودة إلى قواعده بانتصار جديد يوسع به الفارق مع القوة الجوية الوصيف، بدوره يطمح صاحب الضيافة إلى إيقاف نجاحات القيثارة مستنداً الى ميزتي الأرض والجمهور لبلوغ هدفه المنشود.

وفي لقاء ثانٍ يتطلع الطلبة لمواصلة انتصاراته عندما يواجه نفط الوسط، على أديم ملعب الشعب الدولي . وستكون الفرصة متاحة للأنيق بهدف إضافة نقاط جديدة إلى رصيده، بحكم الفوارق الفنية التي ترجحه للتفوق على منافسه .

وأخيراً يستقبل فريق أربيل في ملعبه (فرانسو حريري) ضيفه القادم من الجنوب فريق نفط البصرة، طامحاً لمواصلة النتائج الإيجابية بعد فوزه الأخير على أمانة بغداد بينما يرنو الضيوف الى العودة بنتيجة جيدة وتحقيق ثلاث نقاط تسهم في إبعاده عن المناطق الخطرة في جدول الترتيب.

وتستكمل غداً الجمعة منافسات الجولة الـ32 بإقامة 4 مباريات، أبرزها مواجهة نوروز والجوية، فيما سيكون الزوراء بمواجهة الميناء، النجف يلاعب نظيره زاخو، والنفط بمواجهة كربلاء.