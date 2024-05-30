كردستان يتوقع وصول رواتب موظفيه قبل عيد الأضحى- عاجل

2024-05-30 12:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

توقع عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان السابق بهجت علي، اليوم الخميس (30 آيار 2024)، أن تقوم الحكومة الاتحادية بإرسال رواتب الموظفين في الإقليم قبل عطلة عيد الأضحى.

وقال علي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان ستقوم بإرسال قوائم الموظفين الأسبوع المقبل إلى بغداد".

وأضاف أنه "لن تكون هناك مشكلة في إرسال المبالغ هذا الشهر، وبالتالي فأن، رواتب الموظفين ستوزع قبل عيد الأضحى، وبالطريقة الحالية لحين اكتمال إجراءات التوطين".

ووصل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس (30 آيار 2024)، إلى بغداد للقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وبحسب بيان لمكتب بارزاني تلقته "بغداد اليوم"، فأن" الزيارة تأتي لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية، إلى جانب لقاءات مع زعماء وقادة القوى السياسية".

وأضاف، إن" اجتماعات رئيس الحكومة خلال زيارته إلى بغداد ستتناول آخر التطورات على الساحتين السياسية والأمنية في العراق، والتأكيد على حل القضايا العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وبالأخص تأمين رواتب مواطني إقليم كردستان وضمان حقوقهم ومستحقاتهم المالية، وكذلك بحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما يضمن الأمن والاستقرار للعراق وإقليم كردستان.