أجواء حارة ومرهقة ومتربة ودرجات الحرارة تلامس الـ 48 مئوية

2024-05-30 12:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع الراصد الجوي واثق السلامي، اليوم الخميس (30 آيار 2024)، ارتفاع بدرجات الحرارة مع تصاعد للغبار خلال فترة نهار اليوم.

وقال السلامي في منشور على منصة "فيس بوك"، إن "أجواء نهار اليوم ستكون حارة ومرهقة ومتربة مع عدم صفاء السماء بسبب العوالق الغبارية في حين تشهد الرياح سكونا نسبياً".

وأضاف، أن "درجات الحرارة العظمى نهارا تسجل اليوم في المنطقتين الجنوبية والفرات الأوسط 46 الى 48 درجة".

وأوضح، أن "درجات الحرارة في الشمال والوسط ستكون 40 الى 44 ثم تتراجع غدا وبعد غد مع نشاط للرياح الشمالية الغربية".