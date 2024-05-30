ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في الأسواق المحلية

2024-05-30 12:32:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي بشكل طفيف، اليوم الخميس، في الأسواق المحلية. وارتفعت أسعار الدولار مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 145150 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أسعار أمس الأربعاء 145000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار. كما ارتفعت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 144250 ديناراً لكل 100 دولار. وفي أربيل فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 144850 ديناراً مقابل الدولار وسعر الشراء 144750 ديناراً مقابل 100 دولار.