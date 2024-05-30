مالية البرلمان تتحدث عن عجز الموانة: سنعتمد هذه الالية لسده

2024-05-30 12:32:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الخميس 30 آيار 2024، عن آلية سد العجز المالي في الموازنة المالية لسنة 2024 المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب. وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، ان موازنة 2024 وحسب الجداول المرسلة من قبل الحكومة الى مجلس النواب تبلغ 211 ترليون دينار وإيرادات الحكومة النفطية وغير النفطية تبلغ 147 ترليون دينار وهذا يعني ان العجز سيكون 64 ترليون دينار ونحن في اللجنة المالية سنتابع هذا الموضوع ونعطي تصوراتنا بخصوص معالجة العجز في الحد الأعلى. وبين الكاظمي ان الحكومة تريد معالجة هذا العجر عبر الاقتراض من البنك المركزي العراقي بمبلغ قدره 20 ترليون دينار ومن المصارف الأخرى بقيمة 5 ترليون دينار وتصدر سندات وطنية جديدة بـ 5 ترليون دينار، ومع وجود ارتفاع في أسعار النفط، يصل الى 16 ترليون دينار، ولهذا سوف تكون لنا اجتماعات متعددة مع الجهات الحكومية المختصة لمعرفة تفاصيل تلك العملية وكيف ممكن سد العجز بعيدا عن الاقتراض وتقليله. وباشرت اللجنة المالية النيابية، يوم الأربعاء 22 آيار 2024، بعقد أول اجتماع لها بعد تسلمها جداول موازنة العام 2024، للاطلاع على جداول الموازنة والمباشرة في دراستها لغرض المضي في المصادقة عليها. وفي وقت لاحق أكدت اللجنة المالية في بيان، عقدها أولى اجتماعاتها الخاصة بقانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024 بهدف وضع خطة شاملة بمراجعة وتحليل جداول الموازنة والبنود الخاصة بها بعد وصولها من رئاسة الوزراء.