وزير الشباب يصل العاصمة الليبية طرابلس

2024-05-30 13:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

وصل وزير الشباب والرياضة، أحمد المبرقع، اليوم الخميس، إلى العاصمة الليبية طرابلس، للمشاركة في افتتاح فعاليات طرابلس عاصمة الشباب العربي.

وذكر بيان لوزارة الشباب، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، وصل إلى العاصمة الليبية طرابلس، للمشاركة في افتتاح فعاليات طرابلس عاصمة الشباب العربي، بحضور عدد من وزراء الشباب والرياضة في الدول العربية".

وأضاف البيان: "وكان في استقبال وزير الشباب والرياضة في مطار طرابلس، وزير الرياضة في حكومة الوحدة الوطنية فتح الله عبداللطيف الزني، ووكيلة وزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير الليبيَّة رندة محمد غريب، والقائم بالأعمال لسفارة جمهورية العراق لدى دولة ليبيا أحمد الصحاف".

وأشار إلى، انه "من المؤمل أن يعقد الوزير لقاءات ثنائيَّة مع شخصيات رفيعة المستوى في وزارتيّ الشباب والرياضة الليبيَّة".