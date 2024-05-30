الاعرجي: نعمل على منح استحقاقات كوردستان كافة وفق الدستور والقوانين

2024-05-30 13:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، يوم الخميس، إن الحكومة الاتحادية تعمل مع حكومة اقليم كوردستان على منح مستحقات الإقليم كافة وفق الدستور والقوانين.

حديث الأعرجي جاء في تصريح ادلى به للصحفيين عقب اجتماعه مع رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني الذي يزور بغداد حاليا.

وذكر مستشار الأمن القومي في تصريحه، ان "تفاهم بغداد واربيل فيه قوة اضافية للعراق الموحد الاتحادي المستقل، وبالتالي فإن نقاط التفاهم المشتركة كثيرة"، مردفا بالقول "نعمل سوية لإعطاء كل الاستحقاقات لاقليم كوردستان وفق الدستور العراقي والقوانين".

وأضاف أن "الأجواء طيبة وايجابية، واعتقد ان زيارة رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني ولقائه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيكون مثمرا وإيجابيا".

بدوره قال مسرور بارزاني للصحفيين، إن "زيارته تأتي لتوطيد العلاقات الطيبة مع الحكومة الاتحادية التي باتت الآن على مسارها الصحيح".

في غضون ذلك قالت حكومة الاقليم في بيان لها، أنه جرى خلال الاجتماع (بين الاعرجي، ومسرور بارزاني)، التباحث بشأن الوضع الأمني في العراق عموماً، ولا سيّما التصدي لمخاطر الإرهاب وتهديداته المستمرة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في هذا المجال.

وأشار مستشار الأمن القومي العراقي إلى أن إقليم كوردستان، إقليم دستوري، وقوته تعدّ قوة للعراق والعكس صحيح، ممّا يتطلب وجود علاقة أفضل بين الإقليم والحكومة الاتحادية.

بدوره اشاد مسرور بارزاني، بالتنسيق الجيد بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على الصعيد الأمني، كما عبّر عن أمله بأن ينعكس هذا التنسيق ليشمل جميع المجالات الأخرى.

ووصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، صباح اليوم الخميس، إلى بغداد لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية، إلى جانب لقاءات مع زعماء وقادة القوى السياسية.

وذكر بيان صادر عن حكومة الاقليم، أن اجتماعات مسرور بارزاني خلال زيارته، ستتناول آخر التطورات على الساحتين السياسية والأمنية في العراق، والتأكيد على حل القضايا العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وبالأخص تأمين رواتب مواطني إقليم كوردستان وضمان حقوقهم ومستحقاتهم المالية.

ووفقا للبيان فإن، المباحثات ستتناول ايضا بحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما يضمن الأمن والاستقرار للعراق وإقليم كوردستان.