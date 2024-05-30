بيان رسمي: اللقاء بحث الإجراءات الحكومية المتخذة في مجالات الخدمات والاقتصاد

2024-05-30 13:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، الإجراءات الحكومية المتخذة في مجالات الخدمات والاقتصاد وصولاً إلى تحقيق تنمية مستدامة.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني".

وأضاف البيان، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في عموم العراق، ومناقشة عدد من الملفات والقضايا على المستوى الوطني، كما جرى التطرق إلى الإجراءات الحكومية المتخذة في مجالات الخدمات والاقتصاد، وصولاً إلى تحقيق تنمية مستدامة تنعكس آثارها على واقع المواطنين في جميع أنحاء العراق".

وتابع "كما شهد اللقاء بحث الملفات المشتركة والتأكيد على مواصلة الاجتماعات والحوار البنّاء؛ بهدف معالجتها وفق القانون وأحكام الدستور، بما يحقق المصلحة العليا للبلد".