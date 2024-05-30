الداخلية: بطاقة السكن الإلكترونية ستبصر النور خلال العام الحالي

2024-05-30 13:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملا

حددت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، موعد العمل بمشروع تحويل بطاقة السكن من الورقي إلى الإصدار الإلكتروني، فيما أكدت المضي بتحويل منهجية العمل في جميع مفاصل مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة إلى إلكترونية.

وقال مدير عام مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء نشأت الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع تحويل بطاقة السكن من إصدار ورقي إلى إصدار إلكتروني جارٍ العمل عليه، وهو الآن في مرحلة الدراسة"، مبيناً أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أوعز بتحويل جميع مفاصل مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة إلى إلكتروني".

وأضاف الخفاجي، أن "مديرية مكتب المعلومات المانحة لبطاقة السكن هي واحدة من مفاصل مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة"، مؤكداً أن "الدراسة ستمضي وسيتم مصادقتها وتحويل البطاقة السكنية إلى برنامج إلكتروني يتوافق مع البطاقة الوطنية".

وتابع: "بدأنا فعلياً بدراسة المشروع ومن ثم المصادقة وبعدها التعاقد، إذ ستبصر بطاقة السكن الإلكترونية النور خلال العام الحالي"، مؤكداً "المضي بتحويل منهجية العمل في جميع مفاصل المديرية من الاسلوب الورقي إلى الإلكتروني".