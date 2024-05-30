مكافحة القرصنة وتعزيز التعاون الإعلامي على طاولة حوار المؤيد والدوسري

2024-05-30 13:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، اليوم الخميس (30 آيار 2024)، مع وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، التنسيق المشترك في مكافحة القرصنة وتعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المؤيد التقى بوزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، على هامش الدورة الرابعة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة".

وأكد الدوسري بحسب البيان على أن "العراق يمثل أولوية للمملكة العربية السعودية"، مشيراً إلى "خصوصية التعامل مع العراق في مختلف المجالات".

وأشار البيان الى أن "الجانبين اتفقا على التنسيق المشترك في مكافحة القرصنة، وتعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين وفق مذكرات تفاهم مشتركة".

وأوضح البيان أن "هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة العربية السعودية، وتوطيد التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".