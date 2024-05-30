السوداني و بارزاني يؤكدان على ضرورة حل القضايا العالقة بين حكومتي بغداد واربيل

2024-05-30 13:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيسا مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، و حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس (30 آيار 2024)، على ضرورة حل القضايا العالقة بين حكومتي بغداد واربيل.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن الأخير "استقبل اليوم الخميس، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في عموم العراق، ومناقشة عدد من الملفات والقضايا على المستوى الوطني، كما تم التطرق إلى الإجراءات الحكومية المتخذة في مجالات الخدمات والاقتصاد، وصولاً إلى تحقيق تنمية مستدامة تنعكس آثارها على واقع المواطنين في جميع أنحاء العراق".

وتابع البيان أن "اللقاء بحث الملفات المشتركة والتأكيد على مواصلة الاجتماعات والحوار البنّاء بهدف معالجتها وفق القانون وأحكام الدستور بما يحقق المصلحة العليا للبلد".



