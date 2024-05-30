القضايا القانونية على طاولة لقاء بين القاضي زيدان و وزيري العدل والبيئة

2024-05-30 13:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم بغداد-

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس (30 آيار 2024)، مع وزير العدل خالد شواني، ووزير البيئة نزار ئاميدي، القضايا القانونية الخاصة بعمل الوزارتين.

وذكر اعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القاضي زيدان استقبل وزير العدل خالد شواني، ووزير البيئة نزار ئاميدي".

وأضاف، أن "رئيس مجلس القضاء بحث مع وزيري العدل والبيئة عددا من القضايا القانونية الخاصة بعمل الوزارتين".