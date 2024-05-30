"فيفا" يمنح مبابي الحق في الشكوى ضد سان جيرمان

2024-05-30 13:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يملك كيليان مبابي ورقة قوية لتهديد ناديه باريس سان جيرمان بالعقوبة، في ظل الأزمات المتعددة التي تشوب علاقة الطرفين مع اقتراب رحيل اللاعب عن النادي الفرنسي.

وأعلن مبابي في وقت سابق رحيله عن صفوف باريس، نهاية الموسم الحالي، دون أن يكشف عن وجهته القادمة، في ظل ارتباطه بالالتحاق بريال مدريد، وفقا للعديد من التقارير الصحفية، وكما ألمحت له والدته ووكيلة أعماله فايزة العماري.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الخميس (30 آيار 2024)، أن إدارة باريس سان جيرمان لم تصرف راتب مبابي عن شهر أبريل/ نيسان الماضي وكذلك المكافأة المخصصة له في شهر فبراير شباط حتى الآن.

ويتراوح المبلغ الإجمالي لهذه المكافآت بين 60 و70 مليون يورو، حسب مصدر مقرب من النادي.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن سان جيرمان مهدد بإصدار عقوبة ضده من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إذا أصر على عدم سداد مستحقات النجم الفرنسي خصوصا أن هذه البنود موجودة في عقده، الذي ينتهي بحلول شهر يونيو المقبل.

وتوضح المادة 12 مكرر من لوائح الفيفا بشأن انتقالات اللاعبين، أن "الأندية ملزمة بالالتزامات المالية المتعاقد عليها مع اللاعبين والأندية الأخرى، وفقا للشروط المنصوص عليها في العقود الموقعة مع اللاعبين المحترفين وفي اتفاقيات الانتقالات، وإذا تأخرت في سداد مدفوعاتها لأكثر من 30 يوما قد تتم معاقبتها".

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن لوائح الفيفا تمنح مبابي الحق في شكوى ناديه، إذا لم يصرف النادي الفرنسي مستحقاته في الفترة القانونية.

المصدر: وكالات