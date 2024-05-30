المؤبد و20 مليون دينار غرامة بحق ناقل مخدرات في النجف

2024-05-30 13:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر قضائي، يوم الخميس، بصدر حكم بالسجن المؤبد بحق ناقل مخدرات ضبطت بحوزته كمية من المخدرات في محافظة النجف.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن محكمة جنايات النجف أصدرت حكما بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 20 مليون دينار عراقي بحق مدان ألقي القبض عليه وبحوزته ربع كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023، توزعت بين السجن المؤبد والإعدام وأحكام أخرى.

وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج.

إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ إطاحة النظام العراقي السابق عام 2003 على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، إذ تسود البلاد حالياً نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.