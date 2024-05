غدا.. إنطلاق الإحصاء السكاني التجريبي في ناحية الفضلية بذي قار

2024-05-30 13:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلنت دائرة احصاء ذي قار، اليوم الخميس، عن انطلاق الاحصاء التجريبي للسكان يوم غد الجمعة. وقال معاون مدير الاحصاء حمودي لازم، في حديث لـ”شبكة اخبار الناصرية”، إن “عملية الإحصاء التجريبي ستنطلق يوم غد الجمعة، في ناحية الفضيلية، بمحافظة ذي قار”. وبين أن “عملية الاحصاء تضم 8 مناطق...

