2024-05-30 14:00:08 - المصدر: منصة إيشان

تجتهد الحكومة العراقية عبر التواصل واللقاءات ومنح الضمانات للإدارة الأميركية من أجل رفع الحظر عن عدد من المصارف العراقية التي عاقبتها واشنطن، بحجج تهريب الدولار إلى إيران، بالإضافة إلى شبهات بتورطها في غسيل الأموال المسروقة من الدولة العراقية، إلا أن تقدماً يكاد يكون غير منظور يجري في هذا الملف. وبحسب مصادر رسمية وشبه رسمية، فإن […]

ظهرت المقالة 50 بالمائة من المصارف الأهلية “محظورة”: كيف أثرت على اقتصاد العراق؟ أولاً على ايشان.