2024-05-30 14:00:08 - المصدر: منصة إيشان

دانت المغنية البريطانية الألبانية دوا ليبا القصف الإسرائيلي لمخيمات النازحين في رفح، واصفة إياه في منشور على شبكة إنستغرام بـ”الإبادة الجماعية”. ودعت دوا ليبا متابعيها، البالغ عددهم 88 مليونا، إلى “إظهار التضامن مع غزة”، وفقا لفرانس برس. ونشرت النجمة، الثلاثاء، صورة لملصق حملة مجموعة “فنانون من أجل وقف إطلاق النار” Artists4Ceasefire، وارفقت الصورة بتعليق جاء […]

ظهرت المقالة المغنية البريطانية دوا ليبا: أظهروا تضامنكم مع غزة لو سمحتم أولاً على ايشان.