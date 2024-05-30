المسابقات تنقل مباراة النفط وكربلاء إلى ملعب الشعب الدولي

2024-05-30 14:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

قررت لجنةُ المسابقات في دوري نجوم العراق نقلَ مباراة فريقي النفط وكربلاء المقرر إقامتها على ملعبِ المدينة إلى ملعب الشعب الدوليّ نظراً لسوء أرضيته وبحسب كتابِ وزارة الشباب والرياضة.

وقال رئيسُ لجنة المسابقات فراس مطشر في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن " اللجنةَ تسلمت اليوم كتاباً رسمياً من وزارة الشباب والرياضة يفيدُ بنقل المباراة إلى ملعبِ الشعب نظراً لسوء أرضيةِ ملعب المدينة وتأثرها الكبير ودخولها الصيانة للفترة المقبلة "، مضيفاً أن" مباراةَ نادي النفط ضد كربلاء ستقام بموعدها يوم الجمعة الساعة السادسة والنصف على ملعبِ الشعب الدولي".