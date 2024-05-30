البرلمان ينفي رصد مبالغ للنواب كمخصصات للحج

2024-05-30 14:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفى مجلس النواب، اليوم الخميس (30 آيار 2024)، تخصيص مبالغ لأعضاء البرلمان كمخصصات تتعلق بـ"الحج".

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تناولت خبرا لا أساس له من الصحة بشأن صرف مجلس النواب مبالغ كبيرة لأعضاء المجلس بعنوان مخصصات حج لهم".

وأضافت أن "هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا، وأن مجلس النواب يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تحاول الإساءة الى مكانة السلطة التشريعية من خلال نشر معلومات غير صحيحة وان هذا يتناقض مع حرية الصحافة والاعلام ويدخل في إطار النشر المجرّم قانوناً".

ودعت الدائرة الإعلامية "جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والمهنية في نشر أخبارها"، معربة عن "اسفها الشديد لعدم اعتماد بعض وسائل الإعلام الدقة والموضوعية والمصدرية في نشرها للأخبار".