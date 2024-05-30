الدوري الأمريكي يمنح راموس فرصة مغرية قبل الاعتزال

2024-05-30 14:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وسائل إعلام اسبانية اليوم الخميس (30 آيار 2024)، عن تلقي نجم إشبيلية الاسباني سيرجيو راموس، عرضًا مغريًا للرحيل عن النادي الأندلسي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "El Sevillista" المقربة من النادي الأندلسي، فإن نادي سان دييجو الذي سينضم لدوري كرة القدم الأمريكية في العام المقبل، عرض 12 مليون يورو على راموس (صاحب الـ38 عاما) ليكون أول صفقة للفريق.

ويسعى راموس للحصول على عقد مادي ضخم خاصة أنه الأخير في مسيرته قبل الاعتزال، وفي ظل المشاكل المالية لنادي إشبيلية، فإن استمراره مع الفريق الأندلسي يبدو صعبا.

وكان راموس انضم لصفوف إشبيلية الصيف الماضي، لمدة موسم واحد فقط، وعرض عليه التجديد لموسم آخر مقابل 4 ملايين يورو.

وشارك راموس بقميص إشبيلية هذا الموسم في 37 مباراة، وسجل 7 أهداف وصنع هدفا وحيدًا، بمختلف المسابقات.

المصدر: وكالات