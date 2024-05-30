2024-05-30 14:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

اصدرت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، تنويهاً بشأن توزيع الاراضي لمنتسبي الوزارة، فيما دعت المنتسبين الى عدم مراجعة البلديات في كافة المحافظات دون إصدار امر لهم.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "هناك لجنة مختصة لتنفيذ امر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، ورئيس اركان الجيش، تسمى لجنة توزيع الاراضي لمنتسبي الوزارة من ( الضباط والمراتب والموظفين)، حيث جرى تخويل عدد من منتسبي الوزارة التابعين للاستخبارات والأمن في المحافظات كافة بمعدل مخول واحد من الضباط والموظفين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة في كل محافظة، للقيام بمراجعة دوائر البلديات والأملاك في جميع محافظات العراق عدا إقليم كردستان".

واضافت ان "هؤلاء المخولون يعملون جاهدين ليلاً ونهاراً لغرض الوصول الى فرز وتخصيص قطع اراضي ليجري توزيعها على منتسبي الوزارة"، داعية "منتسبي الوزارة كافة الى عدم مراجعة البلديات في كافة المحافظات دون إصدار امر لهم من قبل اللجنة المختصة".

وأكدت انه "عند الوصول إلى اكمال الفرز والتخصيص وتثبيت الاسماء على قطع الأراضي المخصصة لهم يتم تبليغ جميع المنتسبين بالمراجعة إلى الدوائر أعلاه من قبل اللجنة آنفاً وعن طريق سلسلة المراجع المحترمين"، محملة "المنتسب المسؤولية في حالة مراجعته دوائر البلدية وقيامه بدفع مبالغ مالية لا مبرر لها و لا نعرف اسباب الدفع ولا توجد اية مديرية بلدية مخولة لحد الان بالتوزيع ضمن مكرمة القائد العام للقوات المسلحة".

واكدت انه "لا يجوز المراجعة مطلقاً دون اذن اللجنة المشكلة والمكلفة بالتوزيع، حفاظاً على منتسبينا من الاستغلال من قبل ضعّاف النفوس".