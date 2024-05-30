محافظ بغداد يفتتح دور إيواء لثلاث فئات من الأيتام ولذوي الاحتياجات الخاصة

2024-05-30 14:30:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ حسن الفواز

أعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الخميس، عن افتتاح دور إيواء لثلاث فئات من الأيتام ولذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال العلوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم افتتاح الدار في منطقة الصليخ بقاطع الرصافة بعد إعادة تأهيلها"، مبيناً أنها "تتضمن 3 دور لأيتام الأطفال وبراعم الأيتام والأيتام كبار السن ودار لذوي الاحتياجات الخاصة".

وأضاف، "أخذنا على عاتقنا منذ تسنمنا المهام بالاهتمام بهذه الشرائح المهمة"، مشيراً الى "لقائه بالبعض منهم وواعداً بتوفير طلباتهم".