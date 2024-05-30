عضو في القانونية النيابية يستبعد انتهاء الدورة الحالية دون رئيس للبرلمان

2024-05-30 14:32:01 - المصدر: الفرات نيوز

{سياسية: الفرات نيوز} وصف عضو في اللجنة القانونية النيابية، انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بـ"الصعبة" لعدم حصول توافق سياسي على أحد المرشحين.

وقال محمد الخفاجي لوكالة {الفرات نيوز} "اقرار وتشريع القوانين المهمة لا يتعارض مع عدم وجود رئيس اصيل لمجلس النواب، حيث ان هنالك ضرورة للاتفاق على مرشح واحد لرئاسة البرلمان، وان عقد جلسة من دون الاتفاق تكون محسومة النتائج بعدم انتخاب رئيس للبرلمان وعدم حصول اي مرشح على الاغلبية وهذا من دون جدوى".

وبين ان "عدم انتخاب رئيس مجلس النواب يكون صعبا، واننا جاهزون لانتخاب وعقد جلسة خاصة لانتخاب الرئيس وان كانت جلسة استثنائية تعقد بعد انتهاء الفصل التشريعي".

وشدد الخفاجي "لابد من اتفاق على مرشح واحد" مستبعدا "انتهاء الدورة النيابية الحالية من دون انتخاب رئيس للمجلس ولابد من حسم هذا الموضوع".

من.. رغد دحام