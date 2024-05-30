الإمارات تستورد قرابة 900 ألف برميل من زيت الوقود العراقي

2024-05-30 14:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أظهرت بيانات من شركة "كلبر" للتحليلات، أن دولة الإمارات استوردت أكثر من 800 ألف برميل من زيت الوقود من العراق خلال الأيام العشرة الماضية.

ووفقا لبيان الشركة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن مخزونات المنتجات النفطية ارتفعت في ميناء الفجيرة الإماراتي للمرة الأولى منذ الاسابيع الاخيرة، لتنهي أطول سلسلة خسائر منذ العام 2020، مع تباطؤ الطلب على وقود السفن، مما أدى إلى مكاسب في نواتج التقطير الثقيلة المستخدمة كوقود للسفن وتوليد الطاقة

وأشار الشركة في بياناتها، إلى أن واردات زيت الوقود بلغت عند 2.47 مليون برميل خلال الايام العشرة الماضية، منها 712 ألف برميل من إيران، و661 ألف برميل من روسيا، و889 ألف برميل من العراق، و212 ألف برميل من باكستان.