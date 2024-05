2024-05-30 14:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:حددت مديرية تربية ذي قار، اليوم الخميس، مطلع الأسبوع المقبل، موعدا للإعلان عن نتائج السادس الابتدائي.وقال مدير التربية علي إسماعيل سبتي، في حديث لـ”شبكة اخبار الناصرية”، إن “نتائج السادس الابتدائي وصلت الى مراحلها النهائية، وان تصحيح النتائج وصل الى مراحله النهائية”.وأضاف، أنه “من المتوقع ان يتم الاعلان عن...

The post تربية ذي قار تحدد مطلع الأسبوع المقبل موعدا لإعلان نتائج السادس الابتدائي appeared first on شبكة اخبار الناصرية.