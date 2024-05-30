2024-05-30 14:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

نفى مجلس النواب، اليوم الخميس، صرف مبالغ كبيرة لأعضاء المجلس بعنوان مخصصات حج لهم، مؤكداً أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تحاول الإساءة إلى مكانة السلطة التشريعية وذكر بيان صدر عن ‎الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "بعض المواقع الإخبارية ومنها موقع (بغداد الحدث) تناولت خبراً لا أساس له من الصحة بشأن صرف مجلس النواب مبالغ كبيرة لأعضاء المجلس بعنوان مخصصات حج لهم".

وأكدت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، أن "هذا الخبر عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً، وأن مجلس النواب يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تحاول الإساءة إلى مكانة السلطة التشريعية من خلال نشر معلومات غير صحيحة، وأن هذا يتناقض مع حرية الصحافة والإعلام ويدخل في إطار النشر المجرّم قانوناً".

ودعت الدائرة الإعلامية في المجلس،جميع وسائل الإعلام إلى "التحري والدقة والمهنية في نشر أخبارها، فإنها تعرب عن أسفها الشديد لعدم اعتماد بعض وسائل الإعلام الدقة والموضوعية والمصدرية في نشرها للأخبار".