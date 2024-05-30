جنايات الانبار: الحبس الشديد بحق مدير مكتب تنسيق فروع المؤسسات الخاصة بضحايا الارهاب

2024-05-30 14:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

أصدرت محكمة جنايات الانبار، اليوم الخميس (30 آيار 2024)، حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدير مكتب تنسيق فروع المؤسسات الخاصة بضحايا الارهاب.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدان اقدم على استلام رشوة من عدة مواطنين مقابل انجاز معاملاتهم خلافا للقانون".

وأضاف أن "الحكم بحقه صدر استنادا لأحكام المادة 307 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".