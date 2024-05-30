الدفاع تشكل لجنة لتوزيع الأراضي للمنتسبين والضباط والموظفين وتحددها بـ 5 مهام

2024-05-30 14:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس (30 آيار 2024)، تشكيل لجنة مختصة لتوزيع الاراضي لمنتسبي الوزارة من الضباط والمراتب والموظفين.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان" لديها لجنة مختصة لتنفيذ امر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، ورئيس اركان الجيش، تسمى لجنة توزيع الاراضي لمنتسبي الوزارة من (الضباط والمراتب والموظفين) إذ جرى تخويل عدد من منتسبي الوزارة التابعين للاستخبارات والأمن في المحافظات كافة بمعدل مخول واحد من الضباط والموظفين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة في كل محافظة، ومنذ تشكيل اللجنة يقومون بمراجعة دوائر البلديات والأملاك في جميع محافظات العراق عدا إقليم كردستان.

وأضافت، ان" هؤلاء المخولون يعملون جاهدين ليلاً ونهاراً لغرض الوصول الى فرز وتخصيص قطع اراضي ليجري توزيعها على منتسبي الوزارة".

ودعت الوزارة" منتسبي الوزارة كافة الى عدم مراجعة البلديات في كافة المحافظات دون إصدار امر لهم من قبل اللجنة المختصة".

وتابعت، انه" عند الوصول إلى اكمال الفرز والتخصيص وتثبيت الاسماء على قطع الأراضي المخصصة لهم يتم تبليغ جميع المنتسبين بالمراجعة إلى الدوائر أعلاه من قبل اللجنه آنفاً وعن طريق سلسلة المراجع".

وختمت الوزارة بيانها، ان" المنتسب يتحمل المسؤولية في حالة مراجعته دوائر البلدية وقيامه بدفع مبالغ مالية لا مبرر لها و لا نعرف اسباب الدفع ولا توجد اية مديرية بلدية مخولة لحد الان بالتوزيع ضمن مكرمة القائد العام للقوات المسلحة، ولا يجوز المراجعة مطلقاً دون اذن اللجنة المشكلة والمكلفة بالتوزيع، حفاظاً على منتسبينا من الاستغلال من قبل ضعّاف النفوس.



