أمريكا تندد بالهجمات "العنيفة" ضد شركاتها بالعراق وتحث بغداد على إجراء تحقيق "شامل"

2024-05-30 14:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نددت سفارة الولايات المتحدة لدى العراق، يوم الخميس، الهجمات "العنيفة" الأخيرة ضد الشركات الأمريكية والدولية في العاصمة بغداد.

وحثت السفارة في بيان اليوم، "الحكومة العراقية على إجراء تحقيق شامل وتقديم المسؤولين عن الهجمات إلى العدالة ومنع أي هجمات مستقبلية".

وأضاف البيان أن "هذه الهجمات تعرض حياة العراقيين وممتلكاتهم للخطر، ويمكن أن تضعف قدرة العراق على جذب الاستثمارات الأجنبية".

وأكد سفارة الولايات المتحدة في بيانها على أنه "لا نزال ملتزمين بالشراكة الأمريكية العراقية الشاملة لبناء الفرص الاقتصادية والازدهار لجميع العراقيين".

وفجر اليوم الخميس، تعرض فرع شركة "كاتربيلر" في منطقة الجادرية وسط العاصمة العراقية الى استهداف بعبوة صوتية، كما تم استهداف معهد كامبرج البريطاني - الامريكي بعبوة محلية الصنع ضمن منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد.

ووفقاً لمصدر في الشرطة، فأن الهجومين لم يُخلِّفا اصابات بشرية تُذكر سوى اضرار مادية لحقت بمبنيي الشركة والمعهد.

وتأتي هذه الهجمات بعد أن استهدف مجهولون مساء الأحد الماضي مطعمين تابعين لسلسلة مطاعم" KFC" الأمريكي الأول في منطقة شارع فلسطين والآخر ضمن منطقة الكرادة- 62 في العاصمة بغداد.