السوداني ومسرور بارزاني يؤكدان على مواصلة الاجتماعات والحوار لمعالجة القضايا العالقة

2024-05-30 14:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، على مواصلة الاجتماعات والحوار لمعالجة القضايا العالقة.

جاء ذلك خلال استقبال السوداني لبارزاني في العاصمة بغداد، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في عموم العراق، ومناقشة عدد من الملفات والقضايا على المستوى الوطني، كما جرى التطرق إلى الإجراءات الحكومية المتخذة في مجالات الخدمات والاقتصاد، وصولاً إلى تحقيق تنمية مستدامة تنعكس آثارها على واقع المواطنين في جميع أنحاء العراق.

كما شهد اللقاء بحث الملفات المشتركة والتأكيد على مواصلة الاجتماعات والحوار البنّاء؛ بهدف معالجتها وفق القانون وأحكام الدستور، بما يحقق المصلحة العليا للبلد.

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم حكومة اقليم كوردستان بيشوا هورامي في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء مسرور بارزاني ناقش مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني مسألة حل رواتب موظفي كوردستان، والرواتب المستحقة للقوات الأمنية، واستئناف صادرات النفط والقمح وغيرها من القضايا".

وأكد هورامي أن "لدى إقليم كوردستان نية جدية وصادقة لحل كافة القضايا مع الحكومة الاتحادية على أساس الدستور وحماية حقوق شعب إقليم كوردستان".