وزير الكهرباء: مشاريع توزيع وحل الاختناقات ستسهم بتنظيم معدلات التجهيز بين مختلف المناطق

2024-05-30 15:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الخميس، أن مشاريع توزيع وحل الاختناقات ستسهم بتنظيم معدلات التجهيز بين مختلف المناطق، لافتاً الى أن مشاريع نقل الطاقة أنجزت خلال أقل من سنة واحدة.

وقال فاضل في كلمة له بمناسبة إعلان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتاح وتشغيل 200 محطة لنقل وتوزيع الكهرباء، واطلعت عليها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "محطات نقل وتوزيع الكهرباء التي افتتحت اليوم، توزعت بواقع 152 محطة توزيع ونقل الطاقة في عموم المحافظات العراقية، بدءاً من الشمال الى الجنوب، ومشاريع حل اختناقات نقل الطاقة بمعدل 48 مشروعاً بين محطات وخطوط النقل".

وأضاف أن "هذه المشاريع سوف تسهم بحل الاختناقات في مناطق مختلفة بعموم العراق، ورفع استقرار وتنظيم معدلات التجهيز بين المناطق المختلفة وإعطاء التجهيز بفولتية مستقرة والتخلص من مشاكل الانطفاءات أثناء ساعة التجهيز"، مبيناً أن "متابعة رئيس الوزراء ومنحنا التخصيصات اللازمة، تم إنجاز هذه المحطات خلال أقل من سنة واحدة".