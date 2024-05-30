جنايات الأنبار: الحبس الشديد بحق مدير مكتب تنسيق فروع المؤسسات الخاصة بضحايا الإرهاب

2024-05-30 15:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

اعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، عن صدور حكم بالحبس الشديد بحق مدير مكتب تنسيق فروع المؤسسات الخاصة بضحايا الإرهاب.

وقال المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "محكمة جنايات الأنبار أصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدير مكتب تنسيق فروع المؤسسات الخاصة بضحايا الإرهاب".

وأضاف أن "المدان أقدم على استلام رشوة من عدة مواطنين مقابل انجاز معاملاتهم خلافاً للقانون"، لافتاً إلى أن "الحكم بحقه صدر استناداً لأحكام المادة 307 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".