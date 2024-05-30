صلاح الدين: خطة لتوسيع الطاقات الخزنية لمحصول الحنطة

2024-05-30 15:30:02 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيدي

أعلن فرع تجارة الحبوب في صلاح الدين، اليوم الخميس، عن الكميات المسوقة من الحنطة حتى الآن، فيما أشار إلى خطة لتوسيع الطاقات الخزنية لمحصول الحنطة.

وقال مدير الفرع، دحام علي أحمد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة التجارة خصصت مبلغ تريليون دينار إلى مواقع التسلم في المحافظات كافة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير التجارة أثير الغريري لدعم الفلاحين من خلال تسديد مستحقاتهم بشكل مباشر".

وأضاف، أن "محافظة صلاح الدين من المحافظات المنتجة لمحصول الحنطة، حيث بلغت الكميات المسوقة لغاية يوم أمس 540 ألف طن".

وأشار إلى، أنه "تم تخصيص مبلغ 125 مليار دينار، كدفعة جديدة لتسليمها للفلاحين"، لافتاً إلى "وجود خطط لتوسيع الطاقات الخزنية في مجمع حبوب دجلة والساحل الأيسر في قضاء الشرقاط".

وأوضح، أن "هناك خطة لمناقلة الحنطة المحلية وتجهيز المطاحن، من أجل توفير طاقات خزنية جديدة".