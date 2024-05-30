السفيرة الامريكية تعلق على هجمات الشركات: تضعف قدرة العراق على جذب الاستثمارات

2024-05-30 15:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أدانت السفيرة الامريكية في بغداد ألينا رومانوسكي، اليوم الخميس (30 آيار 2024)، الهجمات العنيفة الأخيرة ضد الشركات الامريكية والدولية، محذرةً من إمكانية أن تضعف قدرة العراق على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وقالت رومانسكي في تدوينة على موقع "اكس" "وتابعتها "بغداد اليوم"، "ندين الهجمات العنيفة الأخيرة ضد الشركات الأمريكية والدولية".

وحثت "الحكومة العراقية على إجراء تحقيق شامل وتقديم المسؤولين عن الهجمات إلى العدالة ومنع أي هجمات مستقبلية".

وأضافـت، أن "هذه الهجمات تعرض حياة العراقيين وممتلكاتهم للخطر، ويمكن أن تضعف قدرة العراق على جذب الاستثمارات الأجنبية"، مشيرة الى أنه "لا نزال ملتزمين بالشراكة الأمريكية العراقية الشاملة لبناء الفرص الاقتصادية والازدهار لجميع العراقيين".







