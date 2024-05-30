استئناف القادسية: تصديق اقوال شبكة لتجارة الآثار

2024-05-30 15:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - القادسية

أعلنت رئاسة محكمة استئناف القادسية، اليوم الخميس (30 آيار 2024)، تصديق اقوال شبكة لتجارة الاثار، ضبطت بحوزتهم قطع أثرية نادرة كانت تهدف الاتجار بها.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بإشراف قاضي محكمة التحقيق المختص تم تدوين اقوالهم بعدما ضبط بحوزتهم قطع أثرية"، مبينا أن "العملية تمت بالتنسيق مع مديرية استخبارات ومكافحة الارهاب في المحافظة حيث تم تسجيل اعترافات مفصلة عن هذه الجريمة".

وأضاف أن "المتهمين اعترفوا بكافة التفاصيل وما تزال الجهود متواصلة لإلقاء القبض على بقية عناصر الشبكة".