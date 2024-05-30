2024-05-30 15:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة محافظة ديالى، يوم الخميس، بتهيئة الجسر الرابط بين قضاء الطارمية و ناحية جديدة الشط تمهيداً لافتتاحه بعد أكثر من عقد ونصف على اغلاقه.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "القوات الأمنية والطواقم الخدمية انجزت الإجراءات اللازمة ورفع السواتر التربية من الجسر الرابط بين ناحية جديدة الشط جنوب غربي المحافظة وقضاء الطارمية عند أطراف بغداد".

وأوضح المصدر أن "قائد شرطة ديالى اللواء علاء غريب الزبيدي أجرى زيارة ميدانية لموقع الجسر لاستطلاعه أمنيا تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة".

من جهته قال عباس المعموري وهو من وجهاء ناحية جديدة الشط لوكالة شفق نيوز، إن "الجسر كان من المقرر ان يفتتح سابقا، لكن المواطنين احتجوا واعترضوا على افتتاحه لدواع أمنية وتم إلغاء أمر فتح الجسر".

وأضاف أن "إعادة ملف افتتاح الجسر الى الواجهة خلق موجة رفض جديدة بين السكان لدواع أمنية، كذلك ومن المتوقع أن تدفع المواطنين للخروج بتظاهرة".