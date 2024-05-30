كتله هوائية تقتحم البلاد الليلة و تحول الأجواء الى معتدلة

2024-05-30 15:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي، اليوم الخميس (30 آيار 2024)، عن دخول كتله هوائية معتدلة تقتحم البلاد الليلة، فيما اكد اننا سنعيش أجواء معتدلة اعتيادية.

وقال الزيادي لـ"بغداد اليوم"، إن "كتلة هوائية مصاحبة بنشاط رياح شمالية غربية تداهم البلاد هذه الليلة وتصل بغداد والفرات الأوسط منتصف الليل".

وأضاف أن "هذه الكتلة تؤدي إلى تراجع الحرارة بشكل طفيف غداً الجمعة وتزداد الجبهة الهوائية يومي السبت والأحد مما يطرأ انخفاض ملحوظ في أغلب محافظات البلاد".

وبين الزيادي ان "درجات الحرارة سوف تنخفض الى 39 درجة مئوية في العاصمة بغداد والمدن الوسطى"، لافتا الى أن "أجواء الأسبوع معتدلة ولطيفة ليلاً".

وأوضح ان "درجات الحرارة تعود للارتفاع من منتصف الأسبوع بشكل تدريجي وقد يتزامن مع هبوب رياح البوارح والتي تجعل الأجواء صيفية اعتيادية ولكن درجات الحرارة محسوسة نهاراً".

يشار الى ان الهيئة العامة للأنواء الجوية، أعلنت اليوم الخميس (30 آيار 2024)، حالة الطقس في مدن البلاد، فيما توقعت ارتفاعا جديدا بدرجات الحرارة، مع فرص لسقوط زخات مطر رعدية وتصاعد للغبار في بعض المناطق.