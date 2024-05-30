وزير العمل يصادق على تصاميم المشاريع التكميلية لإنشاء دور واقسام الوزارة في المحافظات

2024-05-30 15:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

صادق وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الخميس (30 آيار 2024)، على اعداد التصاميم لمشاريع الأعمال التكميلية لانشاء دور لرعاية الايتام والمسنين واقسام تابعة لدوائر الوزارة وهيئاتها في المحافظات.

وذكر بيان لوزارة العمل تلقته "بغداد اليوم"، أن "الأسدي ترأس اجتماع للجنة العقود في الوزارة"، مبينا، أن "الاجتماع ناقش المشاريع الجديدة التي تعتزم الوزارة تنفيذها في المحافظات منها انشاء اقسام للعمل والحماية الاجتماعية، فضلا عن انشاء دار للايتام في محافظة الانبار، ودارين للأيتام والمسنين في محافظة واسط".

واكد الاسدي بحسب البيان، على "اهمية الاسراع في التعاقد مع الشركات الرصينة، ووفق أفضل العطاءات لإنجاز تلك المشاريع"، موجها "هيئتي الحماية الاجتماعية، ورعاية ذوي الاعاقة بمتابعة اعمال تأهيل الاقسام التابعة لهما، وان تراعي اعمال انجاز وتأهيل المباني شروط، واجراءات الصحة والسلامة، وتوفير اماكن مناسبة، وملائمة لاستقبال المواطنين المراجعين لتلك الأقسام".