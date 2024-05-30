السلطات السعودية تعتقل العديد من مواطني اقليم كوردستان

2024-05-30 15:54:06 - المصدر: قناة الثامنة

اعتقلت السلطات السعودية العديد من مواطني اقليم كوردستان، زاروا المملكة العربية السعودية بهدف اداء فريضة الحج. وبحسب معلومات قناة الثامنة، زار العديد من مواطني اقليم كوردستان المملكة العربية السعودية بالتأشيرات السياحية، لأداء فريضة الحج عن طريق التهريب. وقال المتحدث باسم المديرية العامة للحج والعمرة في إقليم كوردستان كاروان ستوني لقناة الثامنة، إن المديرية لم تبلغ بشكل رسمي باعتقال هؤلاء المواطنين، لكن اهالي هؤلاء المعتقلين اتصلوا بالمديرية واستنجدوها بحل الموضوع. وأضاف ان أداء فريضة الحج يجب ان يكون عن طريق تأشيرات الحج، لكن هؤلاء المواطنين استخدموا تأشيرات سياحية، ويعتبر ذلك تهريبا، وسيواجهون الملاحقة القضائية، مؤكدا ان مديرية الحج والعمرة ليس بامكانها