السوداني يعلن افتتاح وتشغيل 200 محطة لنقل وتوزيع الكهرباء

2024-05-30 15:54:06 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، عن افتتاح وتشغيل 200 محطة مختصة لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان السوداني اعلن عن ذلك من خلال دائرة تلفزيونية من مقرّ وزارة الكهرباء، بحضور المديرين العامين المختصين. واطلع السوداني، بحسب البيان على مستويات الإنتاج الحالي في جميع المحطات العاملة، وأشار إلى أهمية هذه المشاريع لمعالجة الاختناقات التي تعاني منها الشبكة على مستوى المحافظات، من نينوى إلى البصرة، وستحقق فارقاً ملموساً في أداء المنظومة، موضحاً أن مشاكل الطاقة الكهربائية لا تكمن في عملية إنتاج وتوليد الطاقة، وإنما في قطاعي النقل والتوزيع. وبيّن أنّ الحكومة أكدت رؤيتها منذ البداية في