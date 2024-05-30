2024-05-30 16:06:07 - المصدر: منصة إيشان

أدانت السفيرة الأمريكية في بغداد، ألينا رومانوسكي، الهجمات الأخيرة التي استهدفت شركات أمريكية ودولية في بغداد. وقالت رومانوسكي في تدوينة على منصة “إكس”: “ندين الهجمات العنيفة الأخيرة ضد الشركات الأمريكية والدولية ونحث الحكومة العراقية على إجراء تحقيق شامل وتقديم المسؤولين عن الهجمات إلى العدالة ومنع أي هجمات مستقبلية”. وأضافت: “تعرض هذه الهجمات حياة العراقيين وممتلكاتهم […]

ظهرت المقالة رومانوسكي تدين الهجمات على شركات أمريكية في بغداد: تؤثر بجذب الاستثمارات الأجنبية أولاً على ايشان.