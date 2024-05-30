2024-05-30 16:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس (30 آيار 2024)، ضبط مسؤولة السجلات الأساسيَّة في الهيئة العامة للضرائب - فرع الكرخ المركز، مُتلبّسةً بجريمة الرشوة.

وقال اعلام الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مديرية تحقيق بغداد، شكلت فريق عمل بعد تلقيها معلومات في شكوى لأحد المواطنين تتضمن تعرضه للابتزاز وطلب الرشوة من بعض الموظفات في الهيئة العامة للضرائب - فرع الكرخ المركز".

وأوضح البيان، ان "الفريق نصب كمينا محكما للمشكو منها التي تعمل موظفة السجلات الأساسية في فرع الهيئة العامة للضرائب، وتمكن من ضبطها متلبسة بالرشوة، بعد قيامها بالتوقيع والختم على إضبارة العقار العائد للمشتكي، وتسلمها مبلغ الرشوة مقابل ذلك"، مضيفا إن "العملية أسفرت أيضا عن ضبط مبالغ مالية بحوزتها للاشتباه بأنها متحصلة بصورة مخالفة للقانون من المراجعين، لقاء إنجاز معاملاتهم".

واكد انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، التي تمت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، لعرضه بصحبة المتهمة والمضبوطات أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، لإكمال الإجراءات القانونية وتقرير مصير المتهمة".