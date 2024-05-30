وباميانغ: أبي وأمي كانا سبب إدماني على الكحول

2024-05-30 16:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت شبكة "RMC" سبورت الفرنسية، اليوم الخميس (30 أيار 2024) عن كواليس مثيرة عن اللاعب الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم أولمبيك مارسيليا.

وفي لقائه مع الشبكة الفرنسية أكد أوباميانغ أنه "كان يتعاطى المشروبات الكحولية قبل انتقاله من أرسنال إلى برشلونة في كانون الثاني/ يناير 2022، لقد بدأت في إدمان شرب الكحوليات، وكانت فترة ثقيلة وصعبة".

وأضاف "أنا متأكد أنني كنت أعاني من الاكتئاب، لقد سيطرت على حالة ذهنية خطيرة ومختلفة عن طبيعة حياتي اليومية".

وتابع النجم الغابوني "لقد بدأت هذه الفترة قبل وقت قليل من فسخ تعاقدي مع آرسنال، كنت بالفعل مكتئبا بسبب سوء الحالة الصحية لأبي وأمي، فهو أمر طبيعي يمكن أن يتعرض له أي إنسان".

وأردف قائلاً "لم ألجأ لطبيب نفسي، ولكن هذه الخطوة ليست عيبا، بل من الممكن أن تساعد، ويحتاج الناس لتقبلها بعقلية منفتحة، ربما إذا فعلت ذلك لساعدني في تجاوز المشكلة".

وختم أوباميانغ تصريحاته للشبكة الفرنسية بالقول "كنت بحاجة إلى بعض الحماس واستعادة شغف وسعادة الفوز بالمباريات، وأقضي حاليا لحظات أحبها في مارسيليا".

يذكر أن أوباميانغ سجل 17 هدفا بقميص مارسيليا هذا الموسم وبات الهداف التاريخي لبطولة الدوري الأوروبي يوروبا ليغ بـ 34 هدفاً، ويتردد أنه محط اهتمام نادي الشباب السعودي، ولكن نادي مارسيليا الفرنسي لا يرغب في التفريط به.

المصدر: وكالات